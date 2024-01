Mattarella: Malan-Foti, ‘riconoscersi in sue parole e in unità nazionale’

Dicembre 31, 2023

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affida a tutti coloro che hanno a cuore il bene dell’Italia un’analisi molto lucida e profonda, a partire dal difficile contesto internazionale con la condanna del conflitto russo-ucraino e dell’attacco terroristico di Hamas, che stanno generando morte e distruzione. Significativi e profondi i passaggi in cui il Presidente Mattarella affronta le principali emergenze della nostra Nazione con parole di conforto verso i giovani, futuro del nostro Paese, gli anziani, e soprattutto la condanna netta contro la violenza sulle donne”. Lo affermano i capigruppo di Fratelli d’Italia al Senato e alla Camera, Lucio Malan e Tommaso Foti.

“La saggezza delle sue parole -aggiungono- richiama tutti noi a riconoscersi in esse e in quell’unità nazionale che si ritrova nei valori della Costituzione che rappresentano l’identità stessa della nostra Italia. La rotta da seguire è chiara: pace, unità nazionale, lavoro, crescita e sviluppo sono le parole-chiave indicate a tutti noi”.