Mattarella: ‘nelle tragedie Italia non si arrende, orgogliosi di Protezione civile’

Alessandria, 26 nov. (Adnkronos) – “Nelle tragedie, la Repubblica ha sempre saputo essere presente, con le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, la Protezione civile -nata proprio sulle spinte dell’emergenza- il sistema delle autonomie locali, le energie della società civile. L’Italia non si arrende. Fenomeni naturali avversi vedono in campo, in prima linea, l’esercito dei sindaci, quella rete preziosa delle associazioni di volontariato: gli ‘angeli del fango’ come sono stati definiti. Siamo orgogliosi delle prove fornite dal nostro sistema di Protezione civile, non a caso preso ad esempio anche in altre nazioni”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Alessandria in occasione del trentesimo anniversario dell’alluvione che colpì il Piemonte mel novembre del 1994.