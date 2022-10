Mattarella: ‘non perdere mai fiducia, in ogni circostanza elementi positivi’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Cadi sette volte, rialzati otto volte: è un messaggio importante per il nostro Paese, per tutti quanti, singolarmente e collettivamente, quello di non perdere mai la fiducia, ma capire che in ogni circostanza c’è sempre un elemento positivo da raccogliere”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione della Federazione italiana Judo Karate e Arti Marziali, in occasione dei 120 anni dalla fondazione e citando un motto degli atleti che praticano questi sport.