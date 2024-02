Mattarella: ‘nuove emarginazioni e solitudini affiancano quelle antiche’

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “In occasione delle commemorazioni del 50/mo anniversario del Convegno che fu definito sui ‘Mali di Roma’, desidero rivolgere il mio saluto agli organizzatori, ai relatori e a tutti i partecipanti. Il Convegno del 1974 ebbe il merito di richiamare l’attenzione sui temi del degrado, della povertà e dell’emarginazione, con una attenzione privilegiata per le periferie e le condizioni più fragili. Rappresentò anche uno snodo prezioso di partecipazione alla vita democratica del Paese, secondo lo spirito della nostra Costituzione, provocando una grande mobilitazione nel segno del cambiamento e dell’impegno civile. Nel corso degli anni i richiami alla solidarietà, all’inclusione, all’accoglienza, all’assistenza conservano il loro valore e la loro attualità, di fronte a nuove forme di emarginazione e di solitudine che sovente si affiancano a quelle antiche”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma.

“Invio pertanto gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio -conclude il Capo dello Stato- che dalle vostre riflessioni escano preziose sollecitazioni per la vita delle nostre città”.