Mattarella: ‘ogni barriera che si abbatte successo per tutta la società’

Novembre 14, 2023

Taranto, 14 nov. (Adnkronos) – “Ogni barriera che si abbatte è un successo per tutta la società”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Taranto all’inaugurazione del Festival della cultura paralimpica. “In questi anni -ha ricordato il Capo dello Stato- il movimento paralimpico è riuscito a far abbattere molte barriere, molti ostacoli e tante persone hanno potuto esprimersi, trovare un nuovo modo di realizzarsi, di far emergere talenti che avevano, superando condizionamenti, ostacoli che comprimevano questi talenti. Sono grandi risultati di cui potete essere davvero fieri come movimento”.

“Naturalmente sappiamo che vi sono un numero sterminato di talenti inespressi ancora, che non trova modo di esprimersi, perchè non viene offerta la possibilità di farlo e questa una sfida importante che riguarda l’intero movimento paralimpico e l’intera società, a partire dal lavoro, e in cui lo sport ha un ruolo fondamentale”. Infatti, ha concluso Mattarella riferendosi ad esperienze raccontate durante la mattinata di atlete straniere affermatesi in Italia, come c’è “un nesso inscindibile tra cultura e libertà, lo stesso vale tra sport e libertà e questa è una dimostrazione di questo legame inscindibile”.