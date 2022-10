Mattarella: ‘Pace ha bisogno di volontà politica e impegno dei singoli’

Ottobre 23, 2022

Roma, 23 ott (Adnkronos) – “La pace è un processo, non un momento della storia: ha bisogno di coraggio, di determinazione, di volontà politica e di impegno dei singoli. L’opera delle religioni e dei loro leaders in questa direzione è fondamentale, a partire dal richiamo che uomini e donne sono “figli e figlie dello stesso cielo”. Vale per il rispetto reciproco tra le diverse comunità dei credenti, vale per il rispetto della dignità di ogni persona e di ogni popolo”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella all’incontro ‘Il grido della pace’.