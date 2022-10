Ottobre 23, 2022

Roma, 23 ott (Adnkronos) – “Non si può giungere alla pace esaltando la guerra e la volontà di potenza. Perché la pace è integrale o non esiste. E non esiste se non è corroborata da verità e giustizia”. Lo ha detto Sergio Mattarella all’incontro ‘Il grido della pace’.