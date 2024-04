Mattarella: ‘patrimonio culturale saggezza umanità, porta benessere e progresso’ (2)

11 Aprile 2024

(Adnkronos) – In rappresentanza dell’Accademia nazionale dei Lincei, organizzatrice della conferenza S7 + SSH7 Academic Summit, dal titolo ‘Science for the future. challenges, responsibilities and opportunities’, erano presenti il presidente Roberto Antonelli e il vicepresidente Giorgio Parisi. Dopo l’indirizzo di saluto del professor Antonelli, sono stati consegnati al Presidente Mattarella i documenti elaborati dalle Accademie delle scienze su sei grandi temi di interesse globale: Controllo degli armamenti nucleari, Salute, Scienza dei beni culturali, Agricoltura, Intelligenza artificiale, Disuguaglianze sociali.