Mattarella: ‘per umanità sfide comuni ma ci si impegna per distruggersi’

Febbraio 8, 2024

Firenze, 8 feb. (Adnkronos) – Le missioni spaziali offrono un contributo alla “conoscenza della terra, conoscenza di cui in realtà disponiamo ancora in maniera insufficiente e ridotta, anche perchè viene dissipata abitualmente gran parte del tempo, delle energie e delle risorse nel competere, nel contrastarsi, quando non nel combattersi e nel cercare di distruggersi, quando vi sono per l’umanità di fronte sfide e traguardi necessariamente comuni”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università di Firenze.