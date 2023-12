Mattarella: ‘piattaforme pervasive minacciano libertà e spirito critico’**

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “A interpellarci è il fenomeno -affatto nuovo, se è vero che caratterizzò anche gli anni della fine dell’800- della globalizzazione che, dai commerci e dalla circolazione delle idee, si è allargata oggi, in misura ben più ampia, con la esistenza di piattaforme di condivisione delle esperienze di ciascuno, in tempo reale e con una pervasività che, mescolando, sovente, realtà e virtualità, pongono a rischio le fondamenta dell’esercizio in modo autonomo del libero spirito critico di ciascuno”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione della sedicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia.

“La discussione circa la globalizzazione intesa come periodo, piuttosto che come processo, è tutt’altro che oziosa. Importa -ha sottolineato il Capo dello Stato- il ritorno a sensibilità prevalenti prima della Conferenza sulla cooperazione e la sicurezza in Europa e delle deliberazioni dell’Assemblea generale delle Nazioni unite in tema di diritti e doveri economici degli Stati. Riguarda, cioè, il tema della costruzione delle regole della comunità internazionale”.