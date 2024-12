Mattarella: ‘pochi soggetti non uno soltanto con potere tecnologico creano gravi rischi’

17 Dicembre 2024

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “La concentrazione in pochissime mani di enormi capitali e del potere tecnologico, così come il controllo accentrato dei dati –definibili come il nuovo petrolio dell’era digitale- determinano una condizione di grave rischio”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale incontro di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile.

“Gli effetti -ha aggiunto il Capo dello Stato- sono evidenti. Pochi soggetti –non uno soltanto, come ci si azzarda a interpretare- con immense disponibilità finanziarie, che guadagnano ben più di 500 volte la retribuzione di un operaio o di un impiegato. Grandi società che dettano le loro condizioni ai mercati e –al di sopra dei confini e della autorità degli Stati e delle Organizzazioni internazionali– tendono a sottrarsi a qualsiasi regolamentazione, a cominciare dagli obblighi fiscali. Sembra che –come in una dimensione separata e parallela rispetto alla generalità dell’umanità– si persegua la ricchezza come fine a sé stessa; in realtà come strumento di potere molto più che in passato perché consente di essere svincolati da qualunque effettiva autorità pubblica”.