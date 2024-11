Mattarella: ‘poteri Stato non sono fortilizi contrapposti’ (2)

15 Novembre 2024

(Adnkronos) – “I poteri dello Stato -ha spiegato Mattarella- sono tutti chiamati a collaborare ciascuno nel suo compito, rispettando quello degli altri, è il principio del check and balance, dei contrappesi, dei limiti, degli equilibri, perchè è importante per qualunque organo, per qualunque potere, il potere degli altri organi, perchè non vi sia nessuno nel nostro ordinamento che abbia troppo potere. Questa coralità di rispetto delle regole è fondamentale”.