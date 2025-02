Mattarella: ‘preservare democrazie liberali per bene comunità internazionale’

18 Febbraio 2025

Podgorica, 18 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato del futuro dei nostri giovani, della democrazia, dell’importanza di preservare le democrazie liberali, della democrazia e dei valori che essa coltiva: libertà, uguaglianza di diritti, benessere per tutti, pace e collaborazione internazionale”. Di come “la democrazia vada costantemente consolidata, vissuta, affermata, perchè possa continuare a garantire queste prospettive alle comunità che la adottano e sperabilmente all’intera comunità internazionale”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo del Montenegro, Jakov Milatović.

“L’Unione europea è appunto questo -ha aggiunto il Capo dello Stato- un insieme di valori che rende possibile e facile e agevola collaborazione sotto ogni profilo: economico, culturale e politico tra i Paesi che ne fanno parte, con una crescente collaborazione per un futuro comune che toglie ed elimina le lacerazioni e le contrapposizioni”.

“Abbiamo sottolineato -ha concluso Mattarella- quanto sia importante per il mondo garantire serenità, pace, quella che l’Unione europea pratica al proprio interno, che ha garantito in questi oltre 70 anni al Continente europeo evitando, fino a quanto avvenuto tre anni fa con l’Ucraina, conflitti tra gli Stati e garantendo futuro di collaborazione come vorremmo che fosse per ogni parte del mondo”.