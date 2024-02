Mattarella: ‘promuovere ovunque con tenacia cooperazione internazionale’

Febbraio 16, 2024

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Rivolgo un saluto cordiale agli organizzatori e ai partecipanti alla conferenza che il Soft Power ha significativamente scelto di tenere quest’anno in India. Le riflessioni delle espressioni migliori della società civile contribuiscono in maniera rilevante a inquadrare i processi della geopolitica del presente, soprattutto in un mondo dilaniato da conflitti, indicativi di una tendenza a sostituire il potere delle armi –l’hard power– alla persuasione e al dialogo. In questo contesto, segnato in molte parti del mondo da indicibili lutti, la conferenza contribuisce alla tenace attività di chi a tutte le latitudini si impegna per promuovere la cooperazione internazionale ed il multilateralismo. Si tratta peraltro, di valori che condividiamo con l’India”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla India Soft Power Conference in corso nel Kerala, organizzata dal presidente del Soft Power Club Francesco Rutelli su invito di Amitabh Kant, sherpa del G20 per il Presidente indiano Narendra Modi.

“Il Soft Power Club -afferma ancora il Capo dello Stato- ha il merito di promuovere questo approccio da tempo con apprezzabile originalità, concentrando la sua attività sulle grandi sfide dell’epoca contemporanea: dalla sostenibilità, al progresso tecnologico ad un dialogo interculturale che sappia essere efficace strumento per la costruzione di soluzioni condivise. In questo percorso può contare sul tessuto di esperienze e tradizioni culturali ed economiche di cui l’Italia è così ricca e sull’apporto fattivo delle tante personalità italiane ed internazionali unite dalla riflessione sul Soft Power”.