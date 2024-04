Mattarella: ‘rafforzare Onu per rispondere a sfide umanità, impossibile con contrapposizione’

5 Aprile 2024

Accra, 5 apr. (Adnkronos) – “Il Ghana e l’Italia sono legati da amicizia molto forte, alimentata dalla comune aspirazione ad un sistema di valori nei rapporti internazionali che coltiviamo insieme: il multilateralismo, il dialogo tra tutti i Paesi, la pace, la convinzione che le strade intraprese in alcuni parti del mondo, in Europa, in Africa, in Medio Oriente, con la sopraffazione della guerra è quella sbagliata. Ribadiamo l’importanza di un dialogo internazionale e collaborativo tra tutti. Questo richiede il rafforzamento delle Nazioni Unite e ringrazio il Presidente per i riferimento alla riforma necessaria del Consiglio di sicurezza per l’efficacia, l’efficienza di funzionamento dell’Onu”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

“Perchè questo richiamo alla collaborazione internazionale? Perchè le sfide che abbiamo di fronte come umanità -ha ricordato il Capo dello Stato- anzi tutto quella del clima che il Presidente Akufo-Addo ha evocato, richiedono una grande collaborazione internazionale, impossibile in un clima che sia di contrapposizione”.