Mattarella: ‘rispetto verso altri primo passo per società più umana e civile’

31 Dicembre 2024

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “L’Istituto della Enciclopedia italiana Treccani ha scelto, come parola dell’anno, ‘rispetto’. Il rispetto verso gli altri rappresenta il primo passo per una società più accogliente, più rassicurante, più capace di umanità. Il primo passo sulla strada per il dialogo, la collaborazione, la solidarietà, elementi su cui poggia la nostra civiltà”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.