Mattarella: ‘rivoluzione globale con potenzialità e rischi, politica eserciti responsabilità’

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Il combinato di tecno-scienze e dei mutamenti nella architettura economico-finanziaria può produrre disorientamento e sconvolgimenti ben superiori a quelli che si manifestarono all’inizio dell’Ottocento con la prima rivoluzione industriale. Questa rivoluzione è enormemente più profonda, più veloce, globale. Il cambiamento in atto presenta potenzialità e rischi. Ha effetti concreti sulla vita delle persone. Tocca diversi ambiti e pone interrogativi nuovi che hanno profili giuridici, economici, sociali: rappresentano la sfida più alta sulla quale la politica è chiamata a esercitare la sua responsabilità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando le Alte cariche dello Stato.

Il Capo dello Stato ha ricordato, ad esempio, “le grandi opportunità che il progresso scientifico ci pone a disposizione, con sempre nuovi positivi strumenti, come l’intelligenza artificiale e, prima di questa, le piattaforme informatiche che quotidianamente utilizziamo. Pensiamo alle importanti applicazioni della stessa intelligenza artificiale e delle nuove preziose capacità di calcolo in campo sanitario, nella diagnostica, nella cura di malattie che sembravano incurabili. O alle grandi potenzialità delle nuove tecnologie nel campo energetico, in agricoltura, nella transizione verso modelli di sviluppo ecosostenibili, nella lotta alla fame”.