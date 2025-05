Mattarella: ‘significativo che 25 aprile accomuni Italia e Portogallo’

13 Maggio 2025

Coimbra, 13 mag. (Adnkronos) – “Se prendo ad esempio la nostra storia essa è stata per certi aspetti segnata da tappe di un tragitto affine: abbiamo affrontato battaglie simili affinchè prevalessero nelle nostre società ideali di democrazia, di libertà, di rispetto dei diritti dei cittadini, di pluralismo politico, ripudiando regimi autoritari e oscurantisti. Ho sempre trovato particolarmente evocativo che le rispettive ricorrenze del 25 aprile accomunino il popolo portoghese e quello italiano, celebrandone il percorso democratico sostenuto dal coraggio delle rispettive genti”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in Economia da parte dell’Università di Coimbra, città portoghese dove domani il Capo dello Stato chiuderà il 18/mo Summit Cotec insieme al Re di Spagna, Filippo VI, e al presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Considero tra i compiti più nobili e avvincenti delle istituzioni universitarie -ha affermato ancora il Capo dello Stato- quello di stimolare” la “genuina, spesso poliedrica, aspirazione di tanti giovani alla conoscenza e al confronto. Sono convinto che ne discendano dialogo costruttivo, senso del bene comune, etica deontologica, così come ne discende disposizione a innovare, a costruire e a cumulare un capitale sociale produttivo. Sono questi i presupposti indispensabili alla crescita economica di Stati di diritto avanzati come lo sono i nostri. Sono anche manifestazione di quei valori fondamentali da noi condivisi e che hanno forgiato la identità europea e non ammettono compromessi morali”.