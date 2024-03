Mattarella: ‘spero partecipazione al voto torni a crescere, cittadino diventa protagonista’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “La sovranità popolare, nelle forme prevista dalla Costituzione, fu definita da un costituente durante il dibattito, come una sovranità irrinunziabile, nel senso che il popolo, cui è attribuita, deve esercitarla per mantenere, consolidare e sviluppare la democrazia. Anche per questo spero che torni a crescere la partecipazione al voto nelle elezioni, perchè quello, tra i tanti, più di ogni altro, è il momento in cui il cittadino diventa protagonista, esercita quella sovranità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’iniziativa “La Costituzione in Shorts” in corso al Quirinale, condotta da Fabio Rovazzi, una conversazione tra il Capo dello Stato e 12 creator sul significato e l’attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.

“in realtà -ha proseguito il Capo dello Stato- mi verrebbe da dire che i diritti sono un po’ come in natura: vanno coltivati per evitare che appassiscano e non possiamo permettere che appassisca la democrazia”.