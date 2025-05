Mattarella: ‘sport trasmette valori convivenza’

6 Maggio 2025

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – I successi rappresentano “l’aspetto di grandissimo valore del prestigio recato al nostro Paese, dimostrazione di serietà e lealtà sportiva, di impegno nelle competizioni con rispetto degli altri competitori, ma è anche un messaggio fondamentale all’interno del nostro Paese. Lo sport, con i suoi valori, lancia ai giovani del nostro Paese un messaggio da raccogliere, che spero venga sempre più raccolto con una crescente adesione alla pratica dello sport dilettantistico oltre che a livello di grandi campioni quali tanti qui presenti siete: è una trasmissione di valori di convivenza, di rapporti con gli altri, di rispetto degli altri, di vita sociale arricchita da questi valori”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della sua visita questa mattina al Centro di preparazione olimpica del Coni “Giulio Onesti”. “Per questo è di grandissimo rilievo quello che fate -ha aggiunto il Capo dello Stato- grazie per quello che fate, per i vostri successi, per il vostro impegno e naturalmente aspettiamo i prossimi successi”.