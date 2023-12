Mattarella: ‘tutela diritti umani rende società più forti e più eque’

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo da poco celebrato il 75mo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, un documento che non costituisce appannaggio di una sola cultura o di un singolo gruppo di Paesi ma esprime il patrimonio di valori comuni e condivisi dell’umanità. Assumere come guida la tutela dei diritti umani rende le società più forti, resilienti ed eque anche nei rapporti fra le nazioni”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.

“Il ‘pilastro’ dei diritti umani -ha aggiunto il Capo dello Stato- è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile che le Nazioni unite si sono dati a partire dagli ambiti della pace e sicurezza e della lotta alla povertà e alle disuguaglianze. Lo stesso va detto per i principi fondanti lo Stato di diritto”.