Novembre 22, 2022

Bergamo, 22 nov. (Adnkronos) – I “diritti dei cittadini, al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Bergamo in occasione dell’apertura dell’assemblea dell’Anci.