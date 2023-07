Mattarella: ‘Ue e America latina puntello di pace per il mondo’

Luglio 7, 2023

Asuncion, 7 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato del rapporto collaborativo che deve intercorrere in maniera sempre maggiore, sempre più velocemente intensa tra America latina e Unione europea”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro ad Asuncion con il Presidente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benítez.

“Come Italia speriamo” che il vertice di metà luglio tra Ue e Celac “sia un appuntamento concretamente di successo e di sviluppo della collaborazione”, ha aggiunto il Capo dello Stato. “È in corso il negoziato, a cui noi attribuiamo un’importanza fondamentale, tra il Mercusor e l’Unione europea, che, se velocemente risolto positivamente, non soltanto apre prospettive di grande convenienza per i Paesi del Mercusor e per quelli dell’Unione europea, ma consente anche a questo immane complesso di collaborazione economica un ruolo nel mondo particolarmente incisivo, un puntello di pace per il mondo”.