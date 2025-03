Mattarella: ‘umanesimo digitale per affrontare rivoluzione come ai tempi di Gutenberg’**

5 Marzo 2025

Tokyo, 5 mar. (Adnkronos) – “Dall’ampia diffusione dei telefoni cellulari, all’accesso immediato al web, all’intelligenza artificiale, siamo di fronte ad un cambiamento paragonabile a quello delle rivoluzioni indotte a metà del quindicesimo secolo dall’invenzione dei caratteri mobili a stampa di Gutenberg. Ogni mutamento va governato e orientato ai fini di crescita della collettività, affinchè sia per la persona e non sulla persona. Sono lieto di constatare che i temi di riflessione circa il futuro delle nostre società siano da tempo all’attenzione della Keidanren nella sua idea di società 5.0, paradigma per integrare tecnologie e ed esigenze della persona nella definizione di un umanesimo digitale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un incontro con esponenti del mondo economico e imprenditoriale italiano e giapponese, organizzato a Tokyo dalla Keidanren, la Confindustria nipponica.