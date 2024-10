Mattei: Borghi (Iv), ‘era antifascista, Meloni lo ha omesso’

27 Ottobre 2024

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “62 anni fa, nel cielo di Bascape’ finiva l’esperienza terrena di un grande italiano, Enrico Mattei. Aveva capito, prima di tanti, l’importanza dell’energia e dell’autonomia strategica in un mondo nel quale gli oligopoli si facevano monopoli dettando regole e condizioni. E con coraggio seppe portare un paese sconfitto in un conflitto mondiale al tavolo dei grandi. Con visione, strategia e duttilità diplomatica”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Ricordarne oggi storia e caratteristiche e’ anche un’utile riflessione di come governare le grandi transizioni che stiamo vivendo senza diventare ancillari o venire sbalzati fuori dalla Storia”. Segue un post scriptum: “vedo con piacere che anche la presidente del Consiglio ne ricorda la figura. Ha però omesso un passaggio fondamentale, che le suggerirei di inserire nel comunicato: ‘Mattei fu uno dei sette esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale alla testa della manifestazione nella liberazione di Milano del 28 aprile 1945, in quanto fervente antifascista e figura di primo piano della Resistenza in rappresentanza della componente cattolica e poi democristiana e tesoriere del Corpo Volontari della Libertà'”.