Matteotti: Ascani, ‘sconcerto per sparizione corone, si faccia chiarezza’

Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Apprendo con sconcerto dagli organizzatori della cerimonia celebrata ieri per il ricordo Giacomo Matteotti a 99 anni dalla sua morte che le corone di fiori inviate dalle istituzioni, deposte nel luogo del tragico rapimento del deputato socialista, sono tutte scomparse”. Lo dichiara la Vice Presidente della Camera dei deputati, Anna Ascani, appena appresa la notizia dal circolo Saragat Matteotti.

“Spero che si faccia al più presto chiarezza su quanto accaduto – prosegue – confido che il gesto non sia, come purtroppo appare, l’ennesimo sfregio alla memoria di un martire della democrazia e del Parlamento che ha pagato con la vita la propria lotta appassionata per la libertà. Tuttavia – conclude la Vice Presidente – nulla, neppure gesti di questa specie, possono intaccare l’eredità inestimabile della lotta di Giacomo Matteotti e l’impegno di tutte e tutti noi a perpetrarne non solo il ricordo ma anche l’appassionata difesa delle istituzioni democratiche”.