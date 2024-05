Matteotti: lungo applauso alla Camera dopo video che ricorda vicenda politica e omicidio**

30 Maggio 2024

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Lungo applauso alla Camera al termine del video su Matteotti, che ripercorre l’attività politica del leader socialista fino all’omicidio del 10 giugno del 1924. In Aula tra i presenti, con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Con loro il premier Giorgia Meloni, gli ex presidenti di Montecitorio Gianfranco Fini e Luciano Violante e l’ex premier Mario Monti. In Aula, tra gli altri, i ministri della Giustizia Carlo Nordio, quello dello sport Andrea Abodi e la segretaria dem, Elly Schlein.