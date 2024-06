Matteotti: Parrini, ‘francobollo a squadrista Foschi, scelta offensiva e indegna’

7 Giugno 2024

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Solo governanti come quelli attuali potevano far uscire negli stessi giorni un francobollo in onore di Giacomo Matteotti nel 100esimo del suo assassinio e un francobollo dedicato allo squadrista antisemita Italo Foschi, che plaudì al suo omicidio. Scelta offensiva e indegna”. Così il senatore Pd, Dario Parrini, su twitter.