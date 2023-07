Matteotti: Perissa (Fdi), ‘quando si perde vita per proprie opinioni sconfitta è di tutti’

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Nella morte di Matteotti vedo tanta, tanta contemporaneità. E la vedo nei valori che questo episodio simboleggia. L’omicidio Matteotti si compie all’alba di una delle stagioni più buie della storia italiana, quello che è passato alla storia com il ventennio fascista… Spero che non torni più quell’epoca” nella quale per stare “nell’agone politico si possa arrivare a sacrificare la propria vita… Quando un uomo perde la vita per le proprie opinioni la sconfitta è di tutti. Ma la responsabilità della memoria appartiene a chi viene dopo…”. Lo ha detto il deputato di Fdi, Marco Perissa nel suo intervento in Aula alla Camera durante la discussione generale della pdl sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. ”Nella morte di Matteotti -ha sottolineato Perissa- esiste un ulteriore insegnamento, fondamentale, il rispetto delle diversità”.