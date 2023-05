Matteotti: Verducci (Pd), ‘siamo suoi eredi’

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag (Adnkronos) – “Sarà importate costruire intorno alla figura di Matteotti un senso di appartenenza, una pedagogia civile, più ancora di quanto avvenuto. Matteotti è l’emblema dell’antifascismo su cui si fonda la nostra Repubblica, dei valori di democrazia, libertà, giustizia sociale incarnati dalla nostra Costituzione”. Lo ha detto il senatore Francesco Verducci intervenendo in aula a nome del gruppo Pd su Ddl Matteotti.

“Far vivere la memoria di Matteotti significa rinsaldare un patto condiviso tra le generazioni, un patriottismo repubblicano. Con orgoglio possiamo dire di non essere eredi di Mussolini, ma di essere eredi di Matteotti, dei suoi valori ed ideali, dell’Italia per la quale Matteotti si è battuto a costo della vita, che è un grande Paese libero e democratico come egli sognava”, ha aggiunto.