Matteotti: Verducci (Pd), ‘simbolo contro tirannia, sua figura si studi nelle scuole’

Maggio 23, 2023

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Matteotti è un simbolo degli ideali democratici contro la tirannia e la dittatura. Non fu indifferente, non barattò i propri ideali anche a costo della vita. C’è qualcosa di straordinario e potente nel fatto che la prima firmataria di questo disegno di legge sia Liliana Segre, che porta sulla sua pelle i segni dell’abominio del nazifascismo, quello stesso odio che ha condannato a morte Matteotti”. Lo ha detto in aula il senatore del Pd Francesco Verducci nella relazione sul disegno di legge per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti.

“I valori di Matteotti sono quelli scritti nella nostra Costituzione – ha aggiunto – sono il sentimento più autetico di una democrazia. In questo disegno di legge c’è una parte che è rivolta alle nuove generazioni per costruire una memoria viva. La figura di Matteotti va studiata nelle nostre scuole e per questo chiediamo l’istituzione di borse di studio superiori e universitarie per non disattendere l’importanza della ricerca storica su uno dei tornanti più drammatici del nostro Paese”.