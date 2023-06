Giugno 21, 2023

Roma, 21 giu. – (Adnkronos) – E’ iniziato l’esame di Stato o Maturità 2023. “È disponibile la chiave ministeriale per decrittare il testo della prima prova scritta contenuta nel plico telematico”, si legge su sito web del ministero dell’Istruzione e del Merito. La chiave: “YC6FR UJZ7I 3JUPM YHFWR 5WXKA”. Il plico telematico contiene le sette tracce scelte dal ministero per l’esame. Gli studenti avranno sei ore per svolgere il tema.