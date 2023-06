Maturità: Giannelli (Presidi), ‘tracce unite da filo rosso su riflessione progresso e innovazioni’**

Giugno 21, 2023

Roma, 21 giu. – (Adnkronos) – “Le tracce di italiano per l’esame di Stato 2022/2023 permettono di intravedere un filo rosso che le accomuna: l’interesse del Ministero a vagliare la capacità di analisi e di riflessione delle studentesse e degli studenti sull’atteggiamento dell’uomo dinanzi al progresso e alle innovazioni scientifiche e tecnologiche”. Così Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi in una nota commenta le anticipazioni sulle tracce della prova di Italiano dell’esame di Maturità.

“Attraverso i richiami letterari e non letterari che sono alla base delle prove, ai nostri giovani è data la possibilità di esplicitare le loro osservazioni, di sicuro interessanti anche per noi adulti, su un mondo che cambia velocemente ma dinanzi al quale non si può non fermarsi a riflettere sul valore del sapere quale ricchezza immateriale primaria per una Nazione, sul ruolo dell’attesa e della ‘noia’ nel processo di crescita individuale e sulla necessità di vivere autenticamente e con impegno etico la realtà”, conclude Giannelli.