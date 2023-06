Giugno 21, 2023

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Un abbraccio speciale a chi sta entrando nelle aule per la #maturità2023. Sappiamo che è dura ma vi resterà addosso come uno dei momenti più intensi della vostra vita. E allora dateci dentro, alla grandissima. In bocca al lupo”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva su Twitter.