Maturità: Valditara, ‘in bocca al lupo, ragazzi fra qualche giorno festeggerete fine percorso importante’

Giugno 21, 2023

Roma, 21 giu. – (Adnkronos) – “Affrontai la maturità con molta determinazione e serenità. Per ricordare un aneddoto, le settimane precedenti non furono molto rilassanti. Quell’anno, matematica non si portava alla maturità, fatta la prima interrogazione non avevo più studiato. Chiusi il quaderno a febbraio. La professoressa me lo fece notare e mi disse ‘Valditara, o lei mi recupera in due settimane tutto il programma oppure io non la ammetto alla maturità’, così dovetti, in due settimane, recuperare 4 mesi di programma di matematica”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto nel corso di ‘Non Stop News’, su RTL 102.5, a pochi minuti dall’inizio dell’esame di Maturità.

“Il tema, all’epoca si chiamava così, fu molto stimolante e mi coinvolse molto. Parlava dei poeti dialettali ed io parlai di Carlo Porta, un poeta dialettale milanese, e dei personaggi popolari così veraci, così umani, caratteristici della sua narrazione. Mi ricordo anche l’orale, in particolare l’interrogazione di greco. – continua Valditara – Fu un bel dialogo con i docenti. Soprattutto il pensiero che c’era dietro a quei passi, mi pare fosse di Euripide. Lo ricordo con piacere, forse perché alla mia età tutto ciò che appartiene al mondo dei vent’anni sembra bello e colorato di rosa”.

Infine, il ministro conclude con augurio a tutti gli studenti che nelle prossime ore affronteranno la maturità: “Auguro un grande in bocca al lupo ai ragazzi e alle ragazze che sosterranno la maturità. Sono assolutamente convinto che fra qualche giorno festeggeranno la fine di un percorso importante, che li avrà comunque arricchiti”.