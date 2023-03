Mazda: cambio al vertice, Masahiro Moro nuovo presidente e ad

Marzo 17, 2023

Roma, 17 mar. -(Adnkronos) – Cambio al vertice di Mazda Motor Corporation. Infatti la casa giapponese ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha proposto Masahiro Moro quale presidente e amministratore delegato. Moro succede ad Akira Marumoto, che ha guidato l’attività mondiale di Mazda dal 2018.

Il nuovo ad ha 62 anni ed è entrato in azienda nel 1983. Prima di assumere l’attuale posizione di Direttore e Senior Managing Executive Officer responsabile della Comunicazione, è stato dal 2016 al 2021 Presidente e CEO di Mazda North American Operations. In precedenza era stato Executive Officer in qualità di responsabile mondiale marketing e aveva ricoperto per quattro anni la carica di vicepresidente in Mazda Motor Europe.

Sempre oggi, il Consiglio di Amministrazione Mazda ha proposto che Jeffrey H. Guyton – attuale responsabile delle attività Mazda in Nord America – venga nominato Representative Director, Senior Managing Executive Officer and Chief Financial Officer (CFO). In precedenza, Guyton ha guidato per dieci anni le attività europee di Mazda. Commentando l’annuncio Martijn ten Brink, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe, ha sottolineato come Moro e Guyton sono “due leader esperti, che conoscono bene anche la regione europea, che è sempre stata un mercato determinante per Mazda. Con queste due nomine, in un momento in cui l’Europa sta tracciando la rotta per il futuro dell’industria automobilistica, Mazda Motor Corporation rinnova il suo impegno nei confronti della regione europea e della sua rete di concessionari”.

Il consiglio di amministrazione di Mazda Motor Corporation ha approvato la squadra dei dirigenti esecutivi da proporre all’assemblea generale ordinaria degli azionisti e alla riunione immediatamente successiva del Consiglio di Amministrazione prevista per giugno 2023.