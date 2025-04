Mazda: Pietrantonio, la 6e prima elettrica del nuovo corso, ma restiamo multisolution

17 Aprile 2025

Roma, 17 apr. – (Adnkronos) – “Dal diesel al rotativo, dall’elettrico all’ibrido, Mazda offre una filosofia ‘multisolution’ tutte le tecnolige disponibili sul mercato, sia direttamente che attraverso partnership come quella con Toyota, un accordo che ci avere una proposta interessante per un cliente che vuole un segmento B full hybrid”. Così Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Motor Italia, ribadisce l’approccio della casa di Hiroshima in occasione delle presentazione di un modello importante come la berlina 6e “la prima elettrica di un nuovo corso pensata per una clientela che ambisce all’elettrica anche come prima auto, vista l’autonomia superiore ai 500 km”. Un modello costruito in Cina – “mercato che sull’elettrico è best in class” – grazie alla partnership con Changan, con cui lavoriamo da oltre 20 anni, e perfezionato dal nostor centro R&D europeo per adattarlo come design e attenzione ai dettagli” alle aspettative del nostro mercato.

Il manager pone anche l’accento sui risultati raggiunti dalla motorizzazione a gasolio da 3.3 litri offerta sulla CX60, “un diesel ‘virtuoso’ che è tornato a essere interessante per un certo cliente, e su quel modello raccoglie oltre il 60% delle preferenze”, anche grazie alla capacità di “fare fino a 25 km con un litro di gasolio”.