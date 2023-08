Mazzone: Ronzulli (Fi), ‘ci lascia grande allenatore e persona genuina’

Agosto 19, 2023

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Ci lascia un grande allenatore, un signore di altri tempi, vero, genuino, simpatico e ironico, che ha saputo rendere il calcio umano, senza mai perdere di vista la professionalità. Carletto Mazzone era probabilmente l’ultimo di una generazione di mister vecchia maniera, in grado di formare giovani calciatori, di farli sbocciare, come Andrea Pirlo e Francesco Totti, e, allo stesso tempo, di gestire grandi campioni come Roberto Baggio. Ci mancherà tantissimo”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.