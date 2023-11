McDonald’s, Marangoni (Althesys): “Il gruppo crea valore aggiunto nella catena produttiva”

Novembre 22, 2023

Roma 22 nov.(Adnkronos) – “McDonald’s in Italia attraverso la sua presenza diffusa su tutto il territorio nazionale, ha una capacità di creare e condividere valore con tutto il sistema socio-economico italiano. Quasi due miliardi di euro è il valore generato da McDonald’s nel 2022. Che cosa significa? Significa il valore aggiunto creato dall’azienda, il valore creato lungo tutta la catena del valore, quindi a monte, dai fornitori e a valle da tutto il sistema dei licenziatari. Valore importante che corrisponde circa lo 0,1% del PIL italiano del 2022”. Così Alessandro Marangoni, CEO di Althesys a margine della presentazione dell’ultima analisi condotta dall’Istituto Althesys “Condividere Valore” e presentata presso Palazzo Ripetta a Roma.

Marangoni ha inoltre aggiunto riguardo alla struttura dell’azienda: “Il modello di McDonald’s è basato su una rete molto ampia di ristoranti distribuiti in tutta Italia attraverso il sistema dei licenziatari. Innanzitutto è un modello di imprenditorialità diffusa sul territorio. Quest’imprenditorialità, poi ha una capacità di sostenere e di intervenire con le comunità locali attraverso tutta una serie di iniziative, quindi alla creazione di ricchezza si affianca la creazione di occupazione, oltre 46.000 addetti in tutto il paese e la capacità di sviluppare una serie di iniziative che vanno oltre i profili strettamente economici, come ad esempio quelle relative all’ambiente, al decoro urbano, a tutta una serie di istanze sociali”.