Media: Piccolotti (Avs), ‘governo scioglie comitato minori, gravissimo’

3 Luglio 2024

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Si è sciolto il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori: le persone minori di età, dunque, non avranno più nemmeno questa tutela, perchè non si capisce ancora se, come e da cosa il Comitato sarà sostituito. Siamo molto amareggiata da questa presa di posizione del Governo, che ha scelto di buttare via una preziosa occasione”. Così le capogruppo di AVS nelle commissione Attività produttive e Cultura Francesca Ghirra e Elisabetta Piccolotti.

“A marzo avevamo denunciato i gravi errori nella revisione del Tusma (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) anche per quanto riguarda la sostituzione del Comitato con un organismo consultivo inter-istituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale. Si è deciso in sostanza di indebolire i poteri di denuncia e di controllo a protezione dei minori di una autorità terza e si rafforza il potere delle autorità politiche quali i ministeri, tra cui il ministero della Famiglia”, conclude.