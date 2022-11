Mediaset: dal 21 novembre spot per sostenere la ‘Giornata contro la violenza sulle donne’

Novembre 17, 2022

Milano, 17 nov.(Adnkronos) – Parole sempre più inquietanti che crescono nei toni e si allargano sullo schermo mentre una ragazza esce di casa e cammina per strada: “La violenza -dice il testo dello spot- inizia sempre con le parole, non permettere che sia troppo tardi. Chiedi aiuto, chiama il 1522”. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Mediaset trasmetterà dal 21 al 25 novembre la sua nuova campagna su Tv, radio, web e social invitando chi teme per la propria sicurezza a contattare il 1522, numero verde anti-violenza e stalking attivo 24 ore su 24.

Nella pagina dedicata del sito Mediaset Infinity sarà disponibile dal 21 novembre anche una chat diretta con gli operatori del 1522 accessibile immediatamente con un clic.

Anche questa campagna rientra nel servizio di comunicazione sociale ‘Mediaset ha a cuore il futuro’ lanciata nel 2019 per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset.