Giugno 14, 2023

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Tutte le nazioni moderne cercano di difendere i propri interessi. La Francia ha opposto l’interesse nazionale per questioni molto più deboli delle reti televisive. Il governo è sempre in prima fila nel difendere l’interesse nazionale”. Così Giovanni Donzelli di Fdi a Porta a Porta sulla possibilità che il governo eserciti la golden power in caso che i francesi di Vivendi possano pensare ad un’operazione ostile nei confronti di Mediaset.