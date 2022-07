Mediaset: tribunale Roma condanna Rojadirecta, ‘un altro passo avanti in difesa degli editori’

Luglio 25, 2022

Milano, 25 lug.(Adnkronos) – “Un altro passo avanti per la difesa dei contenuti degli editori dalla pirateria online”. Così Mediaset commenta la condanna della piattaforma online Rojadirecta da parte del tribunale di Roma.

In una nota, il Biscione ricorda che “il tribunale di Roma, con sentenza 11672/2022 emessa il 21 luglio, ha condannato la piattaforma online Rojadirecta a risarcire Mediaset per violazione dei diritti d’autore audiovisivi con sfruttamento commerciale”, accertando “la piena responsabilità̀ di Rojadirecta nell’aver messo a disposizione del pubblico in modo illecito e sistematico tutti i diritti sportivi acquisiti da Mediaset a partire dal 2010”.

Rojadirecta è stata condannata a risarcire Mediaset con la somma di 529.579,50 euro oltre a 24.786,00 euro per interessi e spese legali.