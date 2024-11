Medicina: al via in Senato esame ddl per accesso facoltà, in testo addio a test ingresso

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Al via nell’Aula del Senato la discussione del disegno di legge sull’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Il relatore Francesco Zaffini (Fdi), sta ora svolgendo la relazione orale. Nel provvedimento in esame è previsto l’addio al numero chiuso, relativamente alle modalità di accesso all’università per gli aspiranti medici. Tutti gli studenti, infatti, potranno iscriversi senza dover sostenere i test d’ingresso, mentre la selezione avverrà al termine del primo semestre, attraverso una graduatoria nazionale basata sui crediti formativi acquisiti e il superamento di esami specifici.