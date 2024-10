Medicina: Benigni (Fi), ‘soddisfatti per abolizione numero chiuso’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Oggi la commissione Cultura del Senato ha dato il via libera alla riforma degli accessi alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, la prima tappa di un percorso fondamentale per dotare il nostro Paese dei professionisti sanitari necessari a garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini. Un obiettivo su cui in primis si è impegnato il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, insieme a tutta Forza Italia”. Così in una nota Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione Affari sociali a Montecitorio.

“Abbiamo sempre pensato che fosse necessario cambiare le modalità di ingresso alla facoltà di Medicina. Troppi ragazzi sono stati costretti a scegliere altre facoltà o a spostarsi altrove, magari anche all’estero. Questo mentre noi stiamo combattendo con una grave carenza di medici su tutto il territorio nazionale. Siamo quindi assolutamente soddisfatti di questo risultato, che crea un modello più giusto, meritocratico e di qualità”, conclude Benigni.