Mediterraneo: Mattarella, contro crisi alimentare sviluppare filiere locali sostenibili’**

Dicembre 2, 2022

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Il conflitto in Europa ha anche generato una crisi degli approvvigionamenti alimentari che affligge Paesi della sponda meridionale e che, mentre obbliga a individuare urgenti soluzioni, spinge, insieme, a continuare sulla strada della promozione di sistemi agro-alimentari sostenibili, in grado di produrre ricchezza per le popolazioni a vantaggio di filiere locali e di contribuire a salvaguardare gli ecosistemi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo l’ottava edizione dei ‘Dialoghi mediterranei’.

“Si tratta -ha aggiunto il Capo dello Stato- di una sfida globale e che, nell’area del Mediterraneo allargato, rischia di accentuare problematiche già esistenti e propagare instabilità e insicurezza. Mi rallegro che a questa tematica sarà dedicata domani, nella cornice dei ‘Dialoghi’, una riunione interministeriale estesa a tutti i Paesi del Mediterraneo e alle principali organizzazioni onusiane per studiare soluzioni volte ad alleviare l’emergenza. Occorrono passi concreti”.