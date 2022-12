Mediterraneo: Mattarella, spazio di opportunità, Ue ampli cooperazione’**

Dicembre 2, 2022

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Le difficoltà spingono ad ampliare, con coraggio e intraprendenza gli ambiti di cooperazione, sovvertendo una narrativa che vede troppo spesso nel Mediterraneo e nell’Africa soggetti di un arco di crisi e regioni produttrici di instabilità. Al contrario, una visione unitaria dell’intera regione euro-mediterranea-africana evidenzia come, attraverso un rapporto stretto di collaborazione, questo ambito rappresenti oggi uno spazio di opportunità, in gran parte ancora da mettere in valore, e sia elemento fondamentale delle soluzioni”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo l’ottava edizione dei ‘Dialoghi mediterranei’.

“Mi riferisco -ha aggiunto il Capo dello Stato- alle potenzialità esistenti in termini di risorse materiali, a partire dalle energie tradizionali e rinnovabili, così come alle sue risorse umane, di cui va favorito il pieno sviluppo, anche attraverso gli strumenti che la politica di vicinato dell’Unione europea mette a disposizione. L’interdipendenza esistente tra le due sponde del Mediterraneo rende urgenti gli investimenti in termini di attenzione politica verso quella meridionale”.