Meloni al congresso Cgil, parlerà dal palco il 17 marzo

Marzo 10, 2023

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Giorgia Meloni parlerà dal palco del congresso Cgil che si aprirà a Rimini il 15 marzo prossimo. Per questioni di agenda la premier non interverrà il giorno di apertura ma il 17 marzo in mattinata. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’assise. All’invito il sindacato di Corso Italia lavorava da tempo.

“Il fatto che il premier abbia accettato di partecipare al congresso lo considero positivo perché dice del rispetto e del riconoscimento di un sindacato che rappresenta milioni di persone e ha alle spalle una storia secolare” commenta il leader della Cgil, Maurizio Landini.

“Non abbiamo mai avuto una pregiudiziale verso nessun governo: facciamo i conti e ci misuriamo con gli esecutivi che ci sono. Poi possiamo essere in accordo o meno con il governo in carica ma questo sta dentro il gioco democratico”, aggiunge, ricordando come nella storia del congresso la Cgil abbia sempre invitato i presidenti del Consiglio in carica. “Nel 2014 e nel 2019 decisero di non partecipare mentre nel 2010 Berlusconi inviò Gianni Letta”, annota ancora Landini.