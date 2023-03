Meloni-Schlein, è duello di look: premier in doppiopetto, leader dem casual con zaino

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Giorgia Meloni in doppio petto scuro su maglietta bianca, in stile smoking, con il suo lungo bob bombato con fili di capelli dorati. Elly Schlein senza trucco, in giacca chiara, beige, con camicia vintage, anni ’70, zainetto di pelle e stivaletti neri con leggero tacco, e i capelli scuri a caschetto. Il duello a distanza di oggi alla Camera per il question timetra la prima premier donna e la neo segretaria in rosa del Pd, soprannominate le underdog dei rispettivi schieramenti, si è giocato anche sul piano cromatico. Look decisamente formale, più adatto al ruolo istituzionale di capo del governo, per la presidente di Fratelli d’Italia, e outfit casual, invece, per la leader Pd.

Più volte Schlein si è rivolta alla premier con un ‘La signora presidente…’, alzando la voce in vari passaggi del suo intervento per rimarcare le ‘differenze’ politiche. Al termine del question time, la segretaria Dem ha attraversato il Transatlantico dribblando i giornalisti per poi concedersi una pausa alla buvette, senza mai separarsi dal suo zaino (portato su una sola spalla), stavolta di color marrone e sdrucito, diverso da quello blu, che le avevano rubato sul treno da Verona a Milano centrale durante la campagna elettorale per le primarie.

Va di corsa anche Meloni, che si limita a rispondere con un ”Sì, certo” ai cronisti che le chiedono conferma della sua partecipazione venerdì al congresso di Rimini della Cgil, dove domani sarà presente proprio la Schlein per un nuovo duello a distanza.