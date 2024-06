Melosi (Anmvi): “Ruolo medico veterinario fondamentale per visione One Health”

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) – “Quando parliamo di One Health, un ruolo fondamentale lo ha anche il medico veterinario in maniera trasversale, perché la salute dell’uomo dipende dalla salute dell’ambiente e dalla salute degli animali. Il medico veterinario cura gli animali e in qualche modo contrasta quelle che sono le zoonosi”, malattie causate da agenti trasmessi per via diretta o indiretta dagli animali all’uomo. “Per questo motivo il nostro ruolo è importantissimo”. Lo ha detto Marco Melosi, presidente dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi), a margine della presentazione – oggi alla Camera – dei risultati del progetto ‘One Health Project – Scuole in Azione’, un gioco per la salute globale che ha coinvolto 1.600 studenti delle scuole superiori di tutta Italia.

“Soprattutto quando parliamo di animali da compagnia – sottolinea – sappiamo benissimo che cani, gatti e umani condividono degli spazi ristretti. Par tale motivo è molto importante che i cani siano in salute, che gli animali in generale siano in salute per ridurre al minimo la possibilità di trasmettere zoonosi, che come ricordiamo incidono in maniera importante sulle malattie infettive. Negli ultimi 10 anni il 70% delle malattie infettive sono considerate zoonosi. Ecco perché Anmvi è partner di ‘One Health Project – Scuole in Azione’. Come Associazione veterinari crediamo molto in questa iniziativa perché da sempre siamo presenti all’interno delle scuole. Abbiamo un progetto che si rivolge alle scuole primarie, mentre questo è avanzato e coinvolge le scuole secondarie”.

“I futuri cittadini devono comprendere qual è il concetto di One Health, quanto è importante il rispetto dell’ambiente, quanto è importante il rispetto nei confronti degli animali. Quindi bellissima l’iniziativa che noi ovviamente abbiamo appoggiato con entusiasmo”, conclude Melosi.